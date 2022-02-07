Кто из россиян получит по 3 300 рублей от соцзащиты

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Часть пожилых россиян получит по 3300 рублей от соцзащиты.
Российские пенсионеры могут получить компенсацию в размере 3 300 рублей от соцзащиты. Кто имеет право на выплаты, сообщили СМИ.
«Такие средства назначают в качестве компенсации», – заявил Сергей Власов.
Пенсионный эксперт объяснил, что речь идет о денежных компенсациях за санаторно-курортное лечение. Пенсионеры, которые отказываются от такой путевки, могут получить компенсационную выплату в размере 3300 рублей. Деньги выплачивают пожилым россиянам не во всех регионах, однако в центральной части страны льготы действуют.
Категории пенсионеров, которые имеют право на данную льготу, утверждаются в отдельном порядке. Те, кто не пожелает воспользоваться помощью от государства в натуральном виде, смогут получить компенсацию за неиспользованную путевку весной этого года, сообщает Primpress.
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