Продуктовые карты на 13 000 рублей начнут выдавать пенсионерам с 1 марта

Фото pixabay.com

Российские пенсионеры этой весной начнут получать продуктовые карточки с балансом 13 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже приняли в Госдуме.

С 1 марта 2022 года в России может начать действовать новая мера соцподдержки: несколько категорий граждан будут получать продуктовые карточки на сумму 13 000 рублей. По данным PRIMPRESS, в Госдуме уже приняли соответствующий законопроект.

Речь идёт о пенсионерах, инвалидах и многодетных семьях, то есть о россиянах с низкими доходами, которым с учётом высокой инфляции особенно важна финансовая помощь.

Предполагается, что получить карту смогут те, чей уровень дохода составляет менее двух прожиточных минимумов, или около 25 тысяч рублей. Потратить деньги нужно будет в течение месяца, поскольку остаток «сгорит». Для получения карты потребуется подать заявление в соцзащиту.

Правда, пока непонятно, как будут определять граждан, которые действительно нуждаются в помощи. Есть люди, которые работают неофициально и точно имеют более высокий доход, чем рядовые пенсионеры.

Напомним, разговоры о введении продуктовых карточек в России начались в январе этого года. Многие эксперты, в том числе экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, заявили, что не видят в них ничего плохого.