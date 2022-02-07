Нашёл отчим в ванной: что известно о смерти 10-летнего мальчика в больнице Новосибирска

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Родители утверждают, что перед тем, как впасть в кому, ребёнок подрался на горке — в причинах смерти мальчика разбираются новосибирские следователи.

В понедельник, 7 февраля, стало известно о гибели 10-летнего школьника в детской больнице Новосибирска. Скорая привезла ребёнка в стационар уже без сознания, и несмотря на усилия медиков, мальчик умер, не приходя в себя. Мама и отчим ребёнка утверждают, что за несколько дней до смерти сын подрался на горке со старшеклассниками — эту версию сейчас проверяют следователи. Криминальный журналист Сиб.фм собрала всё, что известно о гибели ребёнка к этому часу.

Что произошло

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Новосибирской области, 6 февраля на скорой был госпитализирован ребёнок в тяжёлом состоянии. Медики приложили все усилия, но мальчик умер, не приходя в сознание. Точную причину смерти ребёнка установит судебно-медицинская экспертиза.

Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели мальчика. В пресс-службе ведомства журналисту Сиб.фм пообещали дать более полную информацию об обстоятельствах, которые могли привести к смерти мальчика, не ранее чем утром 8 февраля.

Что известно о семье мальчика

Погибшему мальчику было 10 лет, по информации уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко, школьник воспитывался в благополучной семье, где есть мама и отчим.

"В поле зрение социальных служб семья не поступала, — рассказала детский омбудсмен. -

Судя по короткой записке, которую сразу после происшествия доставили нам из школы, мальчик был приличный, каких-то проблем с оценками или учёбой особых не было, семья была на хорошем счету".

Что говорят родители ребёнка

По предварительной информации, 6 февраля отчим нашёл ребёнка в ванной без сознания. Приехавшие медики диагностировали кому и "терминальное состояние" организма, которое обычно предшествует клинической смерти.

По информации источника Сиб.фм, тело мальчика было покрыто синяками. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Она же даст ответ на вопрос, от чего ребёнок впал в кому — утонул в ванной, потерял сознание, а потом утонул, или сказались телесные повреждения, которые были нанесены мальчику.

Мать ребёнка утверждает, что за несколько дней до гибели сын подрался со старшеклассниками на горке недалеко от школы в Никитинском жилмассиве. В больницу тогда обращаться не стали — ребёнок чувствовал себя нормально.

"Но это всё только со слов отчима и мамы, — подчёркивает Надежда Болтенко. — А как там было на самом деле, была ли эта драка — в данной ситуации будет разбираться следствие. И о причинах смерти ребёнка мы узнаем только после вскрытия".

Если вам известно, что произошло с ребёнком, с кем и когда мальчик мог подраться или вы знаете его родных — свяжитесь с нашим криминальным журналистом по тел. 8 (953) 775 22 29 (Telegram, WhatsApp или телефонный звонок). Можно анонимно!