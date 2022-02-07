Новосибирец с ножом отобрал у хозяйки квартиры охотничье ружьё

Фото pixabay.com

Новосибирские полицейские задержали мужчину, который залез в дом и отобрал у хозяйки деньги и охотничье ружьё с патронами.

В Новосибирске полицейские задержали 33-летнего мужчину без определённого места жительства, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. По версии следствия, 8 ноября он проник в дом к 52-летней сибирячке по улице 2-й Клубной.

«Под угрозой применения предмета, похожего на нож, совершил хищение денежных средств на сумму 12,5 тысяч рублей и охотничьего ружья с патронами, которые находились в сейфе. Похитив имущество, скрылся в неизвестном направлении», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Подозреваемый был задержан в квартире по улице Сурикова в Дзержинском районе Новосибирска. При обыске у мужчины были найдены похищенные ружьё и патроны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой») и ч. 4 ст. 266 УК РФ («Хищение оружия»).

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводится расследование», – добавили в ведомстве.

Напомним, недавно в Первомайском районе Новосибирска подростки обворовали магазин – они вынесли пять баулов вещей. Кража попала на видео.