Новосибирский борец Роман Власов выиграл чемпионат России в Суздале

Фото пресс-службы министерства спорта Новосибирской области

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из Новосибирска Роман Власов в четвёртый раз в своей карьере выиграл чемпионат России.

Прославленный новосибирский борец Роман Власов выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе в новой для себя весовой категории – до 82 килограммов. При этом самый принципиальный соперник новосибирца на финальную схватку не вышел, сообщает пресс-служба министерства спорта Новосибирской области.

Смену весовой категории Власов объяснил высоким уровнем конкуренции в привычном для себя весе – до 77 килограммов. Он подчеркнул, что в данном случае «освободил себя от весогонки», и понимал, что «всё получится».

В 1/16 финала Роман Власов одержал уверенную победу над Рамазаном Магомедовым из Московской области, в 1/8 прошёл Амирхана Цечоева из Ингушетии, в 1/4 – Руслана Варданяна из Мордовии. В полуфинале Власов уверенно победил Рафаэля Юнусова из Ульяновской области. В финале новосибирец должен был встретиться с участником Олимпиады в Токио Александром Чехиркиным, однако последний был снят с турнира по рекомендации врача.

«Так сложились обстоятельства, это не уменьшает мою радость от победы. Я хочу бороться, хочу сделать в этом сезоне как можно больше стартов, а для этого обязательно была нужна победа на чемпионате России», – прокомментировал победу Власов.

Напомним, в 2021 году Роман Власов не вошёл в состав сборной России по греко-римской борьбе, которая отправилась на Олимпиаду в Токио. Место новосибирца в сборной занял 35-летний ростовчанин Александр Чехиркин, который на Играх в четвертьфинале уступил борцу из Армении и выбыл из гонки за медали.