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Объём платежей за услуги ЖКХ в Новикомбанке в 2021 году вырос на 42 %

Фото Объём платежей за услуги ЖКХ в Новикомбанке в 2021 году вырос на 42 %
Фото Объём платежей за услуги ЖКХ в Новикомбанке в 2021 году вырос на 42 %

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, отметил увеличение объёма дистанционных платежей за услуги ЖКХ в 2021 году на 42 %. В мобильном приложении банка реализован удобный функционал с возможностью оплачивать коммунальные услуги без комиссии.

Клиенты Новикомбанка всё активнее пользуются сервисом по оплате услуг ЖКХ в мобильном приложении. Оплата коммунальных услуг (ЖКХ, электричество, газоснабжение) совершается по QR-коду. Для этого достаточно отсканировать код с квитанции. Кроме того, поставщика услуг можно найти по ИНН или наименованию. Комиссия за оплату услуг связи и ЖКХ в Новикомбанке не взимается.

Банк подключён к единой базе ГИС ЖКХ и ЕИРЦ. Благодаря этому оплата коммунальных услуг в мобильном приложении доступна клиентам во всех регионах присутствия Новикомбанка. В приложении можно оплатить услуги организаций, зарегистрированных в государственной информационной системе. Также совместно с партнёрами реализован доступ к оплате услуг ещё порядка 4500 поставщиков.

Удобный функционал оплаты услуг связи и ЖКХ в приложении Новикомбанка отметили эксперты мобильного маркетинга. По качеству пользовательского опыта данный платёжный сервис занял 6-е место рейтинга Go Mobile в категории «Оплата связи и коммунальных услуг».

«Возросший объём платежей за услуги ЖКХ демонстрирует, что всё больше клиентов регулярно используют этот сервис. Мы постоянно совершенствуем мобильный банк, ориентируясь на запросы пользователей. При разработке функций оплаты услуг ЖКХ особое внимание было уделено тому, чтобы легко и быстро найти нужного поставщика и сформировать платёж. Для услуг с фиксированной стоимостью можно создать шаблон и совершать оплату в несколько кликов», – отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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