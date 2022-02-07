Сборная России вышла вперёд по количеству медалей на Олимпиаде 2022 в Пекине

Сиб.фм, yandex.ru, официальный сайт ОКР, pixabay.com

Сборная России выбилась вперёд по общему количеству завоёванных наград на Олимпийских играх в Пекине. Сейчас в копилке сборной уже 6 медалей.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады-2022 состоялась 4 февраля, а церемония закрытия пройдёт в воскресенье – 20 февраля. В этом году Сборная России также будет выступать без гимна и флага страны из-за санкций ВАДА.

Сборная России стала лидером Олимпийских игр 2022 года в Пекине по общему количеству завоёванных наград. У российских спортсменов уже 6 завоёванных медалей.

У российских олимпийцев в активе имеется 2 золотые медали, 2 серебряные и 2 бронзовые.

По общему количеству медалей ближайшими преследователями России являются сборные Канады и Австрии, у которых по четыре медали в активе.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 7 февраля:

Золото Серебро Бронза Все медали № Страна 1 Россия 2 2 2 6 2 Норвегия 2 0 1 3 3 Швеция 2 0 0 2 4 Канада 1 1 2 4 5 Германия 1 1 0 2 6 Китай 1 1 0 2 7 Нидерланды 1 1 0 2 8 Япония 1 0 2 3 9 Австралия 1 0 1 2 10 Словения 1 0 1 2 11 Новая Зеландия 1 0 0 1 12 Швейцария 1 0 0 1 13 США 0 3 0 3 14 Австрия 0 2 2 4 15 Италия 0 2 1 3 16 Франция 0 2 0 2 17 Венгрия 0 0 1 1 18 Финляндия 0 0 1 1 19 Польша 0 0 1 1

Медали сборной России на ОИ 2022 в Пекине – список:

Бронза

Сборная ОК России (ROC) — Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Биатлон, смешанная эстафета, 4х6 км (мужчины и женщины);

Анастасия Смирнова. Фристайл. Женщины. Могул.

Серебро

Наталья Непряева. Лыжные гонки. Скиатлон 15 км;

Денис Спицов. Лыжные гонки. Скиатлон 30 км.

Золото

Александр Большунов. Лыжные гонки. Скиатлон 30 км.

Командное соревнование — Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

Ранее, Сиб.фм опубликовал программу Олимпиады-2022 в Пекине – полное расписание соревнований. Три хоккеиста «Сибири» вызваны на Олимпиаду в Пекин, а также для участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России будет организован бесплатный проезд к месту проведения соревнований на электропоездах и автобусах.