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Сборная России вышла вперёд по количеству медалей на Олимпиаде 2022 в Пекине

Фото Сборная России вышла вперёд по количеству медалей на Олимпиаде 2022 в Пекине
Фото Сборная России вышла вперёд по количеству медалей на Олимпиаде 2022 в Пекине

Сиб.фм, yandex.ru, официальный сайт ОКР, pixabay.com

Сборная России выбилась вперёд по общему количеству завоёванных наград на Олимпийских играх в Пекине. Сейчас в копилке сборной уже 6 медалей.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады-2022 состоялась 4 февраля, а церемония закрытия пройдёт в воскресенье – 20 февраля. В этом году Сборная России также будет выступать без гимна и флага страны из-за санкций ВАДА.

Сборная России стала лидером Олимпийских игр 2022 года в Пекине по общему количеству завоёванных наград. У российских спортсменов уже 6 завоёванных медалей.

Фото Сборная России вышла вперёд по количеству медалей на Олимпиаде 2022 в Пекине 2

У российских олимпийцев в активе имеется 2 золотые медали, 2 серебряные и 2 бронзовые.

По общему количеству медалей ближайшими преследователями России являются сборные Канады и Австрии, у которых по четыре медали в активе.

Фото Сборная России вышла вперёд по количеству медалей на Олимпиаде 2022 в Пекине 3

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 7 февраля:

Золото

Серебро

Бронза

Все медали

Страна

1

Россия

2

2

2

6

2

Норвегия

2

0

1

3

3

Швеция

2

0

0

2

4

Канада

1

1

2

4

5

Германия

1

1

0

2

6

Китай

1

1

0

2

7

Нидерланды

1

1

0

2

8

Япония

1

0

2

3

9

Австралия

1

0

1

2

10

Словения

1

0

1

2

11

Новая Зеландия

1

0

0

1

12

Швейцария

1

0

0

1

13

США

0

3

0

3

14

Австрия

0

2

2

4

15

Италия

0

2

1

3

16

Франция

0

2

0

2

17

Венгрия

0

0

1

1

18

Финляндия

0

0

1

1

19

Польша

0

0

1

1

Медали сборной России на ОИ 2022 в Пекине – список:

Фото Сборная России вышла вперёд по количеству медалей на Олимпиаде 2022 в Пекине 4

Бронза

  • Сборная ОК России (ROC) — Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Биатлон, смешанная эстафета, 4х6 км (мужчины и женщины);
  • Анастасия Смирнова. Фристайл. Женщины. Могул.

Серебро

  • Наталья Непряева. Лыжные гонки. Скиатлон 15 км;
  • Денис Спицов. Лыжные гонки. Скиатлон 30 км.

Золото

  • Александр Большунов. Лыжные гонки. Скиатлон 30 км.
  • Командное соревнование — Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

Ранее, Сиб.фм опубликовал программу Олимпиады-2022 в Пекине – полное расписание соревнований. Три хоккеиста «Сибири» вызваны на Олимпиаду в Пекин, а также для участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России будет организован бесплатный проезд к месту проведения соревнований на электропоездах и автобусах.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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