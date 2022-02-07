Сборная России вышла вперёд по количеству медалей на Олимпиаде 2022 в Пекине

Сиб.фм, yandex.ru, официальный сайт ОКР, pixabay.com
Сборная России выбилась вперёд по общему количеству завоёванных наград на Олимпийских играх в Пекине. Сейчас в копилке сборной уже 6 медалей.
Напомним, что церемония открытия Олимпиады-2022 состоялась 4 февраля, а церемония закрытия пройдёт в воскресенье – 20 февраля. В этом году Сборная России также будет выступать без гимна и флага страны из-за санкций ВАДА.
Сборная России стала лидером Олимпийских игр 2022 года в Пекине по общему количеству завоёванных наград. У российских спортсменов уже 6 завоёванных медалей.
У российских олимпийцев в активе имеется 2 золотые медали, 2 серебряные и 2 бронзовые.
По общему количеству медалей ближайшими преследователями России являются сборные Канады и Австрии, у которых по четыре медали в активе.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 7 февраля:
|
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Все медали
|
№
|
Страна
|
1
|
Россия
|
2
|
2
|
2
|
6
|
2
|
Норвегия
|
2
|
0
|
1
|
3
|
3
|
Швеция
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4
|
Канада
|
1
|
1
|
2
|
4
|
5
|
Германия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
6
|
Китай
|
1
|
1
|
0
|
2
|
7
|
Нидерланды
|
1
|
1
|
0
|
2
|
8
|
Япония
|
1
|
0
|
2
|
3
|
9
|
Австралия
|
1
|
0
|
1
|
2
|
10
|
Словения
|
1
|
0
|
1
|
2
|
11
|
Новая Зеландия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
12
|
Швейцария
|
1
|
0
|
0
|
1
|
13
|
США
|
0
|
3
|
0
|
3
|
14
|
Австрия
|
0
|
2
|
2
|
4
|
15
|
Италия
|
0
|
2
|
1
|
3
|
16
|
Франция
|
0
|
2
|
0
|
2
|
17
|
Венгрия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
18
|
Финляндия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
19
|
Польша
|
0
|
0
|
1
|
1
Медали сборной России на ОИ 2022 в Пекине – список:
Бронза
Серебро
Золото
Ранее, Сиб.фм опубликовал программу Олимпиады-2022 в Пекине – полное расписание соревнований. Три хоккеиста «Сибири» вызваны на Олимпиаду в Пекин, а также для участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России будет организован бесплатный проезд к месту проведения соревнований на электропоездах и автобусах.
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