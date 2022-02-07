Психиатр объяснил, почему не нужно бояться антидепрессантов

Психиатр Бобров рассказал, почему россиянам не стоит бояться принимать антидепрессанты.

Пациентам не следует бояться принимать антидепрессанты, если соответствующие средства выписал специалист с учётом медицинских показаний, пояснил врач-психотерапевт, профессор и психиатр Алексей Бобров в беседе с NEWS.ru . Эксперт подчеркнул: «общеупотребительные» препараты этой категории не приводят к химической зависимости.

Если есть показания, которые даны врачом, то бояться их не стоит. Антидепрессанты, во всяком случае общеупотребительные, — они зависимости химической не вызывают. Другой вопрос, что в некоторых случаях депрессии необходимы длительные приёмы антидепрессантов. Но это необходимо решать с врачом. Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что самолечение в этой области нецелесообразно. Во всяком случае, страхи эти необоснованные, бояться их не стоит, важно принимать всё это в адекватных дозировках и под контролем врача, —

резюмировал специалист.

Накануне стало известно о ежегодном росте продаж антидепрессантов в мире на 15-20%. Об этом рассказал главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. Также он подчеркнул: психиатрическую помощь может оказывать только квалифицированный специалист — психиатр.