Ранняя Масленица 2022: какого числа начинается Великая блинная неделя и как правильно отмечать верующим

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Масленица в 2022 году начнётся 28 февраля и продлится до 6 марта. Также для верующих 7 марта начнётся Великий пост, которого они будут придерживаться до 23 апреля.

Самая важная традиция в праздник Масленицы — выпекание блинов. Согласно верованиям наших предков, блин — символ Солнца, он даже внешне напоминает его своей формой и цветом. Считается, что каждая хозяйка должна испечь как можно больше блинов, чтобы в наступившем году было много солнечных дней.

Также люди в этот период ходят друг к другу в гости и угощаются разными блюдами. А в завершении сжигают чучело зимы.

Каждый день Масленичной недели наполнен глубоким смыслом, и у каждого из них есть свое название и обычаи, которые принято соблюдать.

Понедельник (28 февраля) — Встреча Масленицы

Раньше люди жили большими дружными семьями, где невестка, как правило, переселялась в дом к мужу и его родителям. В первое утро Сырной седмицы свекры отправляли жен своих сыновей в гости к родителям, а вечером сами навещали родню. Главным тут было — сватов не обидеть и накормить их как следует.

Развлекательные мероприятия на площадях начинали готовить еще во время Пестрой недели — той, что шла перед Масленичной. А вот в понедельник их достраивали — устанавливали качели, формировали ледяные горки, строили снежные крепости. Все старались успеть поскорее, чтобы не отвлекаться на это во время празднования.

Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников.

Вторник (1 марта) — Заигрыш

Этот день был полностью посвящен знакомству юношей и девушек. Молодежь собиралась, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу. Делалось это с далеко идущей целью. Впереди был Великий пост, во время которого запрещены свадьбы, а вот уже после него, как раз на Красную горку, молодые, познакомившиеся во время заигрышей, уже могли пожениться. А те, кому смотрины были неинтересны, в этот день звали в гости родственников и друзей. Чем больше было блюд на столе, тем больше уважения выказывал хозяин.

Среда (2 марта) — Лакомка

В середине Масленичной недели зять ходил в гости к теще, чтобы угоститься блинами. Вместе с ним приходили и друзья, и родственники. Теща в этот день была особенно ласкова к зятю, всячески демонстрировала свое к нему расположение. Ведь считалось, что чем добрее теща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

Четверг (3 марта) — Разгуляй

Именно в этот день начиналась Широкая Масленица. Все работы по дому прекращались, заниматься хозяйством в ближайшие дни считалось дурной приметой. Поэтому люди оставляли все свои дела и шли на площадь, чтобы повеселиться.

На Руси существовало множество традиционных развлечений, характерных для масленичного четверга: кулачные бои; катания на лошадях и в повозках; соревнования на ловкость и выносливость; хороводы; игры в снежки; штурм и захват снежного городка; разведение костров и прыжки через огонь; песни, пляски и, конечно же, поедание блинов.

В этот день сидеть дома не получалось. Так как верили в то, что если проигнорировать всеобщее веселье, то настигнут горести и неудачи.

Пятница (4 марта) — Тещины вечера

В пятницу уже зятю было положено принимать в гости тещу. Блины к приходу пекла жена зятя. Теща приводила с собой подруг, чтобы похвастаться перед ними, за какого хорошего парня выдала свою дочку.

Суббота (5 марта) — Золовкины посиделки

В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам — сестрам и родственницам мужа. Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать. Доброй приметой считалось сделать всем пришедшим в гости какие-то небольшие, но приятные подарки.

Воскресенье (6 марта) — Прощеное воскресенье

Это самый главный день всей Сырной седмицы. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Верующие просили прощения друг у друга, а в ответ слышали «Бог простит, и я прощаю». В этот день было принято поминать усопших и посещать кладбища.

Прощеное воскресенье — последний день, когда в пищу можно было употреблять продукты животного происхождения. Всю праздничную еду, которую наготовили в течение недели, нужно было доесть. Остатки или раздавали нищим, или сжигали — дурной приметой считалось выбросить еду или дать ей пропасть.

Днем было принято ходить в баню, а вечером собираться на площади — конечно же, чтобы торжественно сжечь чучело Масленицы. Кстати, пепел, который оставался после сожжения, нужно рассеять по полям, чтобы в будущем году получился хороший урожай.

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