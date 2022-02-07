Ремонт вертолёта, которого не было: министр промышленности Бурятии признался в афере на 67 миллионов в Новосибирске

Фото Сиб.фм

В Новосибирске перед судом предстал бывший министр промышленности, экс-зампредседателя правительства республики Бурятия Алексей Мишенин.

В Заельцовском районном суде Новосибирска стартовал процесс по делу бывшего высокопоставленного чиновника Алексея Мишенина, которого следователи назвали автором аферы на 67 миллионов рублей, похищенных у новосибирского авиаремонтного завода. Экс-зампредседателя правительства республики Бурятия сдал силовикам всех своих подельников и теперь надеется на мягкий приговор.

«Хотелось бы, чтобы Мишенин был чист»

Новость о задержании заместителя председателя правительства Республики Бурятия Алексея Мишенина в декабре 2020 года прогремела как гром среди ясного неба для руководства региона. Чиновник стал фигурантом крупной разработки, которую провели сотрудники ФСБ. Губернатор Алексей Цыденов тогда заявил, что сложилась «крайне неприятная ситуация».

«Хотелось бы, чтобы следствие полностью разобралось и по итогам выяснилось, что он ни при чем и оказался чист. Если по итогам выяснится, что он преступил закон, тогда перед законом все равны, но будет, конечно, очень неприятно», — заявил Цыденов.

При этом глава Бурятии отметил, что претензии к Мишенину связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ), который тот некогда возглавлял. После проведенных обысков зампреда правительства заключили под стражу. В следственном изоляторе Мишенин начал давать показания. В СМИ тогда просочилась информация, что он поспособствовал крупной растрате и хищению порядка 67 миллионов, принадлежавших новосибирскому предприятию. Оказалось, что Мишенин разработал и реализовал крупную аферу, а после этого сдал своих подельников.

Кто такой Мишенин

Алексею Мишенину 42 года. Он – уроженец Новосибирска, окончил факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Мишенин построил карьеру на местном авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до генерального директора предприятия. Именно под его руководством завод вошёл в федеральный холдинг «Вертолёты России».

В 2015 году Мишенин был назначен на пост министра промышленности и торговли Республики Бурятия. Спустя три года, по словам главы региона Алексея Цыденова, Мишенин «пошёл на повышение» — в компанию «Ростех».

Однако уже в 2019 году он вернулся на руководящую должность в республиканскую администрацию: на этот раз в кресло заместителя председателя правительства. В конце 2020 года в кабинет к Мишенину нагрянули оперативники. Его обвинили в крупной растрате средств Новосибирского авиаремонтного завода

67 миллионов за 10 месяцев

По версии следствия, в январе 2016 года Алексей Мишенин, будучи министром промышленности Республики Бурятия, в городе Улан-Удэ встретился со знакомым директором местной компании «Аэротех». Чиновник предложил руководителю предприятия, которое занимается производством деталей для летательных аппаратов, провернуть аферу – заключить с Новосибирским авиаремонтным заводом (НАРЗ) фиктивный договор на разработку технической документации по ремонту военно-транспортного вертолёта Ми-171Ш. Предприниматель согласился.

Мишенин также привлёк директора НАРЗ Юрия Липатникова, который в свою очередь нашёл сообщников среди топ-менеджеров новосибирского предприятия: всего в афере приняли участие 6 человек.

«Мишенин скоординировал действия соучастников, распределил роли, а также приискал лиц, которые должны были обналичить похищенные средства. Деньги соучастники преступления разделили между собой», — заявила в суде помощник прокурора Заельцовского района Новосибирска Светлана Левшакова.

Она подчеркнула, что соответствующие фиктивные документы были составлены в компании «Аэротех», после чего их завизировали сотрудники НАРЗ, а директор новосибирского предприятия Юрий Липатников лично подписал два платежных поручения – на перечисление бурятской компании 54 миллионов рублей и 13 миллионов рублей двумя траншами. Афера заняла у сообщников 10 месяцев.

«Я могу приносить пользу»

Алексея Мишенина задержали 8 декабря 2020 года. Сотрудники ФСБ провели обыск в его рабочем кабинете в здании правительства Республики Бурятия. Веские доказательства позволили контрразведчикам заключить чиновника под стражу. В следственном изоляторе Мишенин признался в преступлении и сдал своих подельников.

«Подозреваемый заключил досудебное соглашение: обязался дать добровольные показания по обстоятельствам совершенного преступления, участвовать в очных ставках, указать на соучастников, указать на местонахождение имущества, добытого преступным путём, компенсировать ущерб в размере 32 миллионов рублей», — заявила в процессе судья Галина Лазарева.

По ее словам, Мишенин дал исчерпывающие показания, которые помогли правоохранителям установить всю преступную цепочку. Адвокат бывшего чиновника, который, к слову, сегодня работает замдиректора по развитию компании «Ру Технолоджис», заявил в суде ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке: это значит, что Мишенину не смогут назначить наказание больше двух третей от максимального срока, предусмотренного Уголовным кодексом.

«Я осознаю свою вину и в полной мере раскаиваюсь в содеянном. С момента допроса и до ознакомления с материалами дела искренне последовательно и честно давал все показания, не вводя в заблуждение ни органы предварительного следствия, ни суд. Я веду положительный образ жизни. Убежден что мое исправление может проходить без реального лишения свободы. Я могу приносить пользу обществу», — заявил Алексей Мишенин в суде.

У представителя прокуратуры между тем иное мнение на вопрос исправления бывшего чиновника: гособвинитель запросила для Мишенина 4 года колонии общего режима и немедленное заключение под стражу.

Оглашение приговора запланировано на 24 февраля.