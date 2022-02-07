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Телефонные мошенники обманули программиста на 7 млн рублей

Фото Телефонные мошенники обманули программиста на 7 млн рублей
Фото Телефонные мошенники обманули программиста на 7 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Неизвестные смогли оформить четыре кредита в разных банках на инженера-программиста – теперь мужчина должен выплатить более 7 млн рублей.

В Нижегородской области 46-летний инженер-программист написал заявление в полицию на телефонных мошенников. Мужчину смогли обмануть более чем на 7 млн рублей. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

В заявлении программист рассказал, что инцидент произошёл в начале февраля. Ему позвонили якобы из службы безопасности банка, в котором у мужчины открыт счёт. Собеседник сообщил о попытке перевода денег на другие счета. Чтобы обезопасить себя, он предложил обналичить все средства и перевести на некие «резервные счета».

Программист испугался за собственные деньги и следовал всем инструкциям «сотрудника банка». Однако вскоре стало понятно, что мужчину обманули – к этому времени он оформил четыре кредита в разных банках города. Общая сумма ущерба – более 7 млн рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Проходят оперативно-разыскные мероприятия. Лжесотрудники банка могут получить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Сиб.фм писал об учительнице из Новосибирска, которую телефонные мошенники обманули более чем на полмиллиона рублей. Женщина до сих пор вынуждена платить по кредитам, а адвокаты говорят, что при подобных преступлениях найти мошенников крайне сложно.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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