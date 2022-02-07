В Новосибирске 2-летняя девочка застряла в детском стульчике и уснула

Фото из группы «Спасатели МАСС 16+» в соцсети «ВКонтакте»

В воскресенье, 6 февраля, в Новосибирске спасатели помогли 2-летней девочке, которая застряла между спинкой и сиденьем детского стульчика.

Вечером 6 февраля родители 2-летней девочки вызвали спасателей в квартиру в Кировском районе Новосибирска. Ребёнок застрял головой в детском пластиковом стульчике и не мог выбраться. В ожидании спасателей девочка невозмутимо заснула. Об этом сообщили в паблике Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска (МАСС).

Сообщение об инциденте поступило на телефон дежурного в 21:28. Известно, что девочка попыталась пролезть между спинкой и сиденьем детского пластикового стула, но застряла. К моменту приезда спасателей ребёнок так устал, что заснул.

Однако спасатели смогли вытащить девочку, не потревожив сон. Сотрудники МАСС аккуратно раскрутили крепления на стуле, а после передали матери. Медицинская помощь ребёнку не понадобилась.

«Служба МАСС напоминает: приобретайте для малышей максимально удобную и безопасную детскую мебель, не имеющую больших зазоров, отверстий, острых углов и так далее, не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны и осторожны», – отметили в спасательной службе.

Напомним, ранее в Новосибирске пьяный мужчина застрял в ливневой канализации в мороз. Ему вызвали спасателей прохожие.