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В Новосибирске 22-летний парень погиб при падении с 13-го этажа

Фото В Новосибирске 22-летний парень погиб при падении с 13-го этажа
Фото В Новосибирске 22-летний парень погиб при падении с 13-го этажа

Vk.com / incident_nsk

В Новосибирске 22-летний парень погиб после падения с 13-го этажа.

Молодой парень погиб после падения с 13-го этажа многоэтажного дома в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом рассказали очевидцы происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел в ночь на 7 февраля в Октябрьском районе Новосибирска. Один из местных жителей рассказал в группе «Инцидент Новосибирск», что после полуночи к дому №49 на улице Высоцкого подошел молодой парень в белом пуховике и попросился зайти в подъезд. Через час после того, как молодой человек зашел в здание, он выпал с подъездного балкона 13-го этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте. По словам очевидцев происшествия, погибшему было 22 года.

В СК РФ по Новосибирской области информацию о гибели молодого человека подтвердили. Сейчас следствие проводит уголовно-процессуальную проверку по факту случившегося, передает АиФ-Новосибирск.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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