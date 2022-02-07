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В Новосибирске перестали работать часы обратного отсчёта МЧМ-2023

Фото В Новосибирске перестали работать часы обратного отсчёта МЧМ-2023
Фото В Новосибирске перестали работать часы обратного отсчёта МЧМ-2023

Фото Елены Отмаховой/Сиб.фм

Новосибирцы заметили свой в работе часов обратного отсчёта до МЧМ-2023 — вместо бегущих цифр прохожие наблюдают чёрный экран.

В воскресенье 6 февраля жительница Новосибирска заметила, что в Театральном сквере перед НОВАТом не работают отсчета времени до молодежного чемпионата мира по хоккею 2023. Вместо переливающихся красным огнём цифр сибирячка увидела пустой чёрный экран.

"Неужели чемпионата мира по хоккею в нашем городе уже не будет?", — пошутила жительница Новосибирска.

Фото В Новосибирске перестали работать часы обратного отсчёта МЧМ-2023 2

В конце декабря новосибирцы уже наблюдали сбой в работе часов — только тогда на циферблате горели красные точки. Тогда в исполнительной дирекции МЧМ-2023 объяснили происходящее техническим сбоем и подчеркнули, что существует специальный человек, который следит за часами. И о любых неисправностей часов докладывается сразу в исполнительную дирекцию чемпионата мира по хоккею.

Часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 запустили в Новосибирске 26 декабря, ровно за год до старта чемпионата по хоккею. Установлены они в Театральном сквере, возле НОВАТа. А через дорогу, в Первомайском сквере, можно увидеть арт-объект, посвящённый старту набора волонтёров на хоккейное первенство. Подобные часы установлены и в Омске на Соборной площади — во втором городе, который примет МЧМ-2023. Т

Напомним, ранее в Новосибирске запустили часы обратного отсчёта до другого мирового первенства — чемпионата по волейболу FIVB-2022. Торжественная церемония также состоялась за год до старта, 26 августа, на Михайловской набережной.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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