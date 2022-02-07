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общество

В Новосибирске пропал рыжий 15-летний школьник

Фото В Новосибирске пропал рыжий 15-летний школьник
Фото В Новосибирске пропал рыжий 15-летний школьник

Vk.com / lizaalert_novosib

В Новосибирске пропал 15-летний школьник. Его ищут волонтеры и полиция.

В Новосибирске 3 дня назад пропал 15-летний Даниил Д. Подросток ранее уже уходил из дома. Школьника разыскивают волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и полиция.

Подросток не появлялся дома с 4 февраля. В пятницу он отпросился у родственников погулять, а друзьям, наоборот, сказал, что идет домой, и ушел в неизвестном направлении. На момент пропажи был одет в черную шапку, темно-зеленую куртку и черные штаны. Школьник отличается худощавым телосложением и рыжими волосами. У него короткая прическа с челкой, глаза серо-зеленые.

Ребенка ранее разыскивали по всей Новосибирской области. Сейчас поисками мальчика занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции. Всех, кто что-то знает о Романе, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру 112.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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