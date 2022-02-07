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10-летний мальчик скончался после драки на горке в Новосибирске

Фото 10-летний мальчик скончался после драки на горке в Новосибирске
Фото 10-летний мальчик скончался после драки на горке в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 10-летний мальчик впал в кому после драки на горке, вскоре стало известно о смерти ребёнка.

На прошлой неделе в Новосибирске 10-летний мальчик подрался на ледовой горке. Ребёнка госпитализировали в больницу. Сегодня, 7 февраля, стало известно о его смерти. Информацию подтвердили Сиб.фм в СУ СК России по Новосибирской области.

По данным Mash Siberia, 10-летний мальчик подрался со старшеклассниками на горке. После этого ребёнок отправился домой. Родители узнали о произошедшем, однако не стали сообщать в медучреждение, так как школьник не жаловался на ухудшение состояние здоровья. Через несколько дней его нашли в ванной без сознания, на теле были заметны синяки и ушибы.

На данный момент по данному факту начата процессуальная проверка. Следователи установят причину смерти с помощью судебно-медицинской экспертизы. Сиб.фм продолжает следить за ситуацией.

Отметим, что в начале января в Новосибирске на горке пострадал другой несовершеннолетний ребёнок. Мальчика госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти. Оказалось, что школьника пнул в лицо другой ребёнок во время ссоры. Несмотря на то что обидчик успел убежать, его личность уже установлена.

Напомним, что в Новосибирске действуют новые требования к горкам, чтобы дети не получали травмы при самом катании. В связи с этим ещё в начале зимы на территории города начали убирать снежные горки, которые не соответствуют требованиям.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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