В Новосибирске затопило улицу в Академгородке из-за коммунальной аварии

Фото: map.novo-sibirsk.ru

На Российской улице в новосибирском Академгородке произошла коммунальная авария, в результате на дороге образовался потоп, а несколько домов остались без воды.

В минувшее воскресенье, 6 февраля, на Российской улице в Академгородке в Новосибирске произошла коммунальная авария.

«Повреждение на магистральном водоводе Д=400 мм по улице Российская, 21», — сообщалось на портале «Мой Новосибирск».

В результате на дороге образовался потоп, а девять домов остались без воды. Специалисты обещали устранить неполадки в течение дня и, судя по данным портала, справились. На карте отключений больше нет.

Напомним, ранее потоп в Новосибирске произошёл на Выборной улице, причиной также стала коммунальная авария. Особенно пострадала в результате ЧП территория детского сада № 70.