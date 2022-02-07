В Новосибирске затопило улицу в Академгородке из-за коммунальной аварии

Фото: map.novo-sibirsk.ru
На Российской улице в новосибирском Академгородке произошла коммунальная авария, в результате на дороге образовался потоп, а несколько домов остались без воды.
В минувшее воскресенье, 6 февраля, на Российской улице в Академгородке в Новосибирске произошла коммунальная авария.
«Повреждение на магистральном водоводе Д=400 мм по улице Российская, 21», — сообщалось на портале «Мой Новосибирск».
В результате на дороге образовался потоп, а девять домов остались без воды. Специалисты обещали устранить неполадки в течение дня и, судя по данным портала, справились. На карте отключений больше нет.
Напомним, ранее потоп в Новосибирске произошёл на Выборной улице, причиной также стала коммунальная авария. Особенно пострадала в результате ЧП территория детского сада № 70.
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