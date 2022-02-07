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В Новосибирске затопило улицу в Академгородке из-за коммунальной аварии

Фото В Новосибирске затопило улицу в Академгородке из-за коммунальной аварии
Фото В Новосибирске затопило улицу в Академгородке из-за коммунальной аварии

Фото: map.novo-sibirsk.ru

На Российской улице в новосибирском Академгородке произошла коммунальная авария, в результате на дороге образовался потоп, а несколько домов остались без воды.

В минувшее воскресенье, 6 февраля, на Российской улице в Академгородке в Новосибирске произошла коммунальная авария.

«Повреждение на магистральном водоводе Д=400 мм по улице Российская, 21», — сообщалось на портале «Мой Новосибирск».

В результате на дороге образовался потоп, а девять домов остались без воды. Специалисты обещали устранить неполадки в течение дня и, судя по данным портала, справились. На карте отключений больше нет.

Напомним, ранее потоп в Новосибирске произошёл на Выборной улице, причиной также стала коммунальная авария. Особенно пострадала в результате ЧП территория детского сада № 70.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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