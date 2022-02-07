В Новосибирской области медики усиливают работу первичного звена и расширяют спектр дистанционных услуг

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Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами правительства Новосибирской области. О мерах по противодействию коронавирусной инфекции главе региона доложили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов.

Учреждения здравоохранения Новосибирской области сегодня работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки. Служба скорой помощи за прошедшую неделю осуществила 18 703 выезда. Служба 122 отработала в максимально возможном напряжении – за неделю поступило 153 058 обращений граждан – по сути, это 5 % жителей Новосибирской области. Для сравнения: в предыдущие годы на пике ОРВИ на телефон экстренной медицинской службы поступало не более 24 тысяч обращений в неделю. На территории г. Новосибирска сегодня работают 330 ковидных бригад скорой помощи.

Андрей Травников отметил, что с учётом лёгкого течения заболевания, особенно у ранее вакцинированных, сегодня главная проблема – это чрезмерная нагрузка на первичное звено и невозможность вести нормальную деятельность по оказанию медицинских услуг гражданам. «Медикам приходится сталкиваться как с большим потоком заболевших, так и с потоком выздоравливающих и закрывающих больничные листы. Последние решения Минздрава России и главного санитарного врача РФ упрощают работу медиков и жизнь тем людям, которые легко переносят ОРВИ и COVID-19».

Что касается карантина в учреждениях сферы образования – губернатор пояснил, что всеобщий карантин будет продлён до конца этой недели. В конце недели будет принято решение, исходя из тенденций и нагрузки на первичное звено здравоохранения.

Напомним, 5 февраля вышло постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой № 4, которое предполагает, что выписка пациентов и их возвращение к трудовой деятельности после проведённого лечения и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19 по истечении 7 и более календарных дней с момента начала лечения.

Константин Хальзов подтвердил, что для медучреждений это в корне меняет тактику организации медицинской помощи на амбулаторном этапе. «Теперь у нас есть официальные полномочия осуществлять посредством телемедицинской консультации или по аудиозвонку постановку диагноза, открытие и закрытие больничных листов. Дистанционная работа с больничными листами стартует в ближайшее время. Новосибирская сфера здравоохранения предпринимает адекватные развитию ситуации меры. Минздрав региона усиливает работу первичного звена, берёт на себя контроль разделения потоков в тех поликлиниках, где это возможно. Там, где разделить потоки невозможно, выделяются обособленные подразделения для принятия только выздоравливающих, для закрытия больничных листов. Расширяется практика по дистанционному мониторингу «лёгких» больных – число кабинетов аудиоконтроля и аудиодозвона увеличивается. Вся информация, поступающая на номер 122, вносится в Медицинскую информационную систему, и специальные медработники будут дистанционно закрывать больничные листы. Сегодня все технические возможности для этого есть».

В регионе продолжается массовая вакцинация от заболевания COVID-19 – всего на территорию Новосибирской области поступило 2 млн 99 тыс. 675 комплектов вакцины. Первым компонентом привиты 1 млн 519 тыс. 935 человек, законченный курс вакцинации имеют 1 млн 435 тыс. 695 жителей Новосибирской области. Показатель вакцинации жителей возрастной категории 60+ – 509 тыс. 161 человек.

За последние сутки зарегистрировано 3 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 100 пациентов с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд – 4 369 коек, свободными сегодня содержатся около 20 % от этого фонда. На этой неделе Минздрав примет решение о перепрофилировании ещё одного стационара – городской клинической больницы № 3 – чтобы обеспечить койко-местами всех нуждающихся в госпитализации.

Напомним, что ещё в начале января губернатор поручил усилить мощности кол-центров сферы здравоохранения.

Для справки: в 2020 году на базе государственного казённого учреждения Новосибирской области «Служба 112» создана многоканальная горячая линия для граждан по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Эта линия интегрирована с единым для всей территории Российской Федерации номером 122.

Порядок действий для граждан при вирусной инфекции разработан специалистами Минздрава РФ и Минздрава Новосибирской области, ознакомиться с ним можно на сайте.

Также для жителей Новосибирской области создана возможность для самостоятельной записи на приём и вызова врача на дом через портал государственных и муниципальных услуг.