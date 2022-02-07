В Новосибирском районе мужчина пойдёт под суд за покупки с чужой банковской карты

Фото Сиб.фм
Житель Татарска Новосибирской области нашёл чужую карту – мужчина ходил с ней по магазинам, пока его не остановили полицейские.
Полиция задержала жителя Татарска Новосибирской области – мужчину подозревают в растрате денег с чужой банковской карты.
По версии следствия, местная жительница потеряла банковскую карту 4 февраля. Впоследствии с неё стали пропадать деньги. Сумма ущерба составила порядка 7 тысяч рублей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» установлен и задержан 18-летний ранее не судимый местный житель», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Следователям удалось узнать, что подозреваемый нашёл чужую банковскую карту и оплачивал с её помощью товары в магазинах города.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Напомним, в конце октября подростки обокрали спящего пассажира в ночной электричке под Новосибирском.
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