В отношении регоператора «Экология-Новосибирск» ввели процедуру наблюдения

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7 февраля стало известно, что в отношении регоператора «Экология-Новосибирск» введена процедура наблюдения. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

В отношении регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экология-Новосибирск» введена процедура наблюдения, сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Директор оператора Лариса Анисимова ранее говорила о том, что данная процедура позволит ему обеспечить бесперебойную работу и финансовую устойчивость.

Напомним, что в начале декабря «Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве. С решением тянули, хотя финансовые трудности появились давно. У оператора образовались крупные долги, в том числе перед МУП «Спецавтохозяйство» в размере свыше 283 млн рублей. Исполняет обязанности регоператора по обращению с ТКО компания с 1 января 2019 года, с того момента, когда в Новосибирской области начали реализовывать «мусорную» реформу.