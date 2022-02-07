Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В отношении регоператора «Экология-Новосибирск» ввели процедуру наблюдения

Фото В отношении регоператора «Экология-Новосибирск» ввели процедуру наблюдения
Фото В отношении регоператора «Экология-Новосибирск» ввели процедуру наблюдения

Фото Сиб.фм

7 февраля стало известно, что в отношении регоператора «Экология-Новосибирск» введена процедура наблюдения. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

В отношении регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экология-Новосибирск» введена процедура наблюдения, сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Директор оператора Лариса Анисимова ранее говорила о том, что данная процедура позволит ему обеспечить бесперебойную работу и финансовую устойчивость.

Напомним, что в начале декабря «Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве. С решением тянули, хотя финансовые трудности появились давно. У оператора образовались крупные долги, в том числе перед МУП «Спецавтохозяйство» в размере свыше 283 млн рублей. Исполняет обязанности регоператора по обращению с ТКО компания с 1 января 2019 года, с того момента, когда в Новосибирской области начали реализовывать «мусорную» реформу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11688
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
9068
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
8448
В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на школьницу
7591
Кто из россиян получит по 10 000 рублей 7 февраля 2022 года
7428
Кто из россиян получит по 14 000 рублей 7 февраля 2022 года
7027
Биатлонист Йоханнес Бё продолжает троллить участника Олимпиады из Новосибирска: «Смотри не простудись, а то мне соревноваться не с кем будет»
6678
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей