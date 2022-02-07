Врач назвал симптомы «омикрона», которые не спутаешь с ОРВИ

Фото: Сиб.фм

Многие специалисты заявляли о том, что симптомы нового штамма «омикрон» схожи с сезонной ОРВИ. Однако недавно врачи выявили новые неожиданные признаки заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь у пациентов могут появляться зудящие шишки и экзема на коже.

Обычно у заболевших «омикрон»-штаммом наблюдались следующие признаки заражения: слабость, головные боли, повышение температуры до 38° С, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Также у некоторых пациентов отмечалась низкая температура тела, а у детей – высыпания. Больший процент людей переносят инфекцию в лёгкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьёзного отношения к «омикрону», чем к предыдущим штаммам.

Совсем недавно, врачи сообщили о том, что у заболевших новым видом мутации коронавируса стали часто появляться кожные симптомы. Признаки похожи на проявления ОРВИ, но у них имеются определённые особенности. На теле может появиться сыпь, сухость и изменение цвета кожи.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) специалисты обратили внимание на распространённость бледной, серой или синей кожи среди заболевших «омикроном», что вызвано низким уровнем насыщения крови кислородом. В CDC уточнили, что этот признак является «предупреждающим», из-за чего следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ещё одним признаком стало появление сыпи, которая схожа с крапивницей, зудящей сыпью на ладонях или на стопах. Также стоит обратить внимание на появление потницы, она появляется в ходе повышенного потоотделения и замедленного её испарения. Из-за этого закупориваются потовые железы и на коже начинается раздражение.

В CDC отметили, что ещё одним признаком «омикрона» становятся воспалённые пальцы ног красного цвета, что может сопровождаться отёком и зудом. Этот симптом способен сохраняться несколько недель, предупреждают учёные.

Кроме того, о наличии вируса могут говорить потрескавшиеся или воспалённые губы. Особенно волноваться стоит, когда они становятся синюшными или бледно-серыми – это свидетельствует о поражении дыхательной системы.

Ранее Сиб.фм писал о том, дадут ли QR-код при высоких антителах. Сколько держится температура при «омикроне»: топ-5 симптомов, при которых нужно вызывать скорую. А также инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19.