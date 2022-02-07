ВТБ Лизинг нарастил новый бизнес на 63 % в 2021 году

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АО «ВТБ Лизинг» (входит в группу ВТБ) за 2021 год передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 233 млрд руб. (с НДС), что на 63 % превышает показатели прошлого года. Компания заключила почти 37 тысяч новых договоров, это на 26 % больше, чем годом ранее.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, основным драйвером остался сегмент легкового и грузового автотранспорта – по сравнению с 2020 г. он вырос на 60 % и составляет 42 % от всего нового бизнеса компании (98,7 млрд руб. с НДС). При этом рост в сегменте легковых автомобилей составил 25 % (48,4 млрд руб. с НДС), а общая стоимость переданных в лизинг грузовых машин увеличилась в 2,2 раза (до 50,3 млрд руб. с НДС).

Динамично развивалось направление финансирования ж/д техники – новый бизнес в сегменте составил 69 млрд руб. с НДС (29 % от всего нового бизнеса компании). Это на 33 % больше, чем годом ранее.

Кратно вырос новый портфель спецтехники – в 3,1 раза, до 49,5 млрд руб. с НДС. Вклад этого сегмента в новый бизнес компании составил 21 %.

Внушительную положительную динамику показали объемы сделок с морскими судами – стоимость переданного в 2021 году транспорта увеличилась в 4,9 раза, до 7,6 млрд руб. Продажи оборудования для нефте-, газодобычи и переработки выросли в 3,7 раза, до 5,2 млрд руб. ВТБ Лизинг также заключал сделки с медицинским и телекоммуникационным оборудованием и прочим имуществом.

Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Москву (27 %), Санкт-Петербург (20 %) и Центральный федеральный округ (17 %). Наиболее динамично объёмы продаж росли в Санкт-Петербурге (в 4,4 раза), Сибирском (в 2,8 раза) и Центральном (в 2,4 раза) федеральных округах. В России доля бизнеса ВТБ Лизинг за пределами Москвы увеличилась за год с 68 до 72 %.

«В 2021 году рынок лизинга показал беспрецедентный рост, превысив показатели доковидного 2019-го. Мы видели оживление в разных сегментах, в первую очередь за счёт роста популярности услуги, особенно в регионах. Постепенно бизнес осознает те преимущества, которые несёт в себе лизинговое финансирование, и обращается к нам, когда возникает необходимость в обновлении и расширении материальной базы. Рост рынка поддерживают также такие важные тренды, как усиливающаяся ESG-повестка и необходимость замены устаревшей техники на более экологичную. В свою очередь мы постоянно улучшаем свои продукты и процессы, чтобы сделать получение лизинговой услуги более простым и комфортным», – прокомментировал генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер.