В Новосибирской области приобрели три новых автомобиля для паллиативной службы

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Министерство здравоохранения региона продолжает развивать программу паллиативной помощи. Накануне две поликлиники в Новосибирске и районная больница Карасука получили две машины для выезда к пациентам на дом.

Теперь в работе паллиативного кабинета поликлиники № 7, где обслуживаются 150 пациентов, помогает новый белый автомобиль «Лада Гранта». До этого к ним нужно было добираться на личном автомобиле или на общественном транспорте. Сегодня территория обслуживания проходит от Ключ-Камышенского плато до Золотой Нивы, в день совершается минимум пять выездов. Адреса могут быть в разных концах района – там, где сегодня ждут помощь.

Работающая на выездах врач Евгения Квеглис рассказала, что работа выездной паллиативной службы всегда зависит от диагноза и состояния пациента. «Очень много онкологических [больных], но не всегда [наши пациенты] – это пациенты в терминальной стадии. Это может быть хронический болевой синдром, неврология, ВИЧ, прогрессирующая деменция, остеомиелиты, некрозы. Много лежачих [больных]. К кому-то мы ездим чуть не каждый день. Когда я беру нового пациента и, допустим, если состояние его тяжёлое, нужно подобрать обезболивающие препараты, родственникам постепенно всё объяснять. Мы с медбратом выезжаем ежедневно первые 5-10 дней – смотрим динамику, объясняем родственникам, как обрабатывать пролежни, как организовать питание, порой учим, как внутримышечные инъекции делать. Иногда люди не знают банальных вещей: как накормить пациента, как ухаживать за ним, с какой периодичностью перевернуть», – отметила врач.

Со временем визиты становятся реже. Бригада выезжает, когда ухудшается состояние больного или нужно что-то изменить в уходе, лечении или питании. Врач всегда на связи, если нужна срочная помощь, пациенты или их близкие могут позвонить даже в выходной. «Пациент, у которого паллиативный статус, ему в первую очередь нужно общение, поддержка, дополнительное внимание, этим людям иногда нужно просто поговорить. Им от этого становится легче», – рассказала Евгения Квеглис.

Такие же автомобили получили новосибирская поликлиника № 2 и Карасукская ЦРБ. Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает развивать паллиативную службу. В начале этого года открыли дневной стационар, в поликлиниках увеличили количество амбулаторных кабинетов и выездных бригад. До 2022 года их было четыре – две взрослые и две детские. В январе 2022 начали работу ещё три бригады. До конца года планируется организовать ещё шесть – по три взрослых и детских бригады, в том числе в Куйбышеве. Для них также купят машины.