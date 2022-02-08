Диетолог рассказала, чего опасаться в болезненном стремлении к правильному питанию

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Диетолог Круглова предупредила фанатов здорового питания о потенциальных проблемах с психикой.
Это опасное состояние, расстройство пищевого поведения — уже психиатрический диагноз. Часто такое стремление вынуждает людей сильно ограничить рацион, повышается тревожность по поводу питания. Часто стремление «очиститься» для человека становится связкой — «если я ем плохую еду — значит я плохой». и такие люди стремятся как раз правильно питаться. Иногда они даже могут избегать походов в ресторан, несколько высокомерны к тем, кто не придерживается таких правил. Ну и испытывают большой стресс, если такая система нарушается. Она абсолютно негибкая, —
добавила Круглова.
Медик обратила внимание: такие ситуации характерны для вегетарианцев и веганов, а также для тех, кто занимается спортом и ведёт активный образ жизни.
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