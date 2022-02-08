Диетолог рассказала, чего опасаться в болезненном стремлении к правильному питанию

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Диетолог Круглова предупредила фанатов здорового питания о потенциальных проблемах с психикой. Болезненное стремление к строгому соблюдению всех правил правильного питания грозит опасным состоянием — расстройством пищевого поведения или орторексией. Об этом в беседе с NEWS.ru упомянула врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова. Она пояснила: любое отклонение от чёткого меню считается катастрофой, так как люди делят продукты на «чистые» и «нечистые». К «нечистым» относятся те, в состав которых входят, например, ГМО, глютен и лактоза.

Это опасное состояние, расстройство пищевого поведения — уже психиатрический диагноз. Часто такое стремление вынуждает людей сильно ограничить рацион, повышается тревожность по поводу питания. Часто стремление «очиститься» для человека становится связкой — «если я ем плохую еду — значит я плохой». и такие люди стремятся как раз правильно питаться. Иногда они даже могут избегать походов в ресторан, несколько высокомерны к тем, кто не придерживается таких правил. Ну и испытывают большой стресс, если такая система нарушается. Она абсолютно негибкая, —

добавила Круглова.

Медик обратила внимание: такие ситуации характерны для вегетарианцев и веганов, а также для тех, кто занимается спортом и ведёт активный образ жизни.