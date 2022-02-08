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общество

Экс-министр экономики Нечаев рассказал о способе снизить стоимость жилья в России

Фото Экс-министр экономики Нечаев рассказал о способе снизить стоимость жилья в России
Фото Экс-министр экономики Нечаев рассказал о способе снизить стоимость жилья в России

Фото с сайта pixabay.com

Бывший министр экономики Нечаев предложил увеличит предложение на рынке жилья, чтобы «уронить» цены.

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с NEWS.ru заявил: стоимость квартир и автомобилей в стране начнут снижаться, если предложение на рынке будет увеличиваться. Для этого требуется создать конкуренцию и выгодный «предпринимательский» климат. «Вишенкой на торте», по мнению Нечаева, станет государственная поддержка ипотеки, которая сделает её льготной.

Есть рецепт, действующий во все времена. Если хотите бороться с ростом цен — увеличьте предложение, соответственно — на рынке жилья и автомобилей. Для этого создайте конкуренцию и благоприятный предпринимательский климат. А дальше уже в качестве «вишенки на торте» — это системная государственная поддержка в части ипотеки, с тем, чтобы сделать её льготной. Потому что здесь есть ещё опасность определённого ипотечного пузыря. Поэтому, конечно, льготная ипотека для определённой категории — для молодых семей, для семей с детьми, это почти общемировая практика и нужно её использовать, —

заявил Нечаев.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

жильё
недвижимость
рынок
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