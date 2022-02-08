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общество

Экс-председателя Купинского райсуда Тамару Кошлак лишили неприкосновенности

Фото Экс-председателя Купинского райсуда Тамару Кошлак лишили неприкосновенности
Фото Экс-председателя Купинского райсуда Тамару Кошлак лишили неприкосновенности

Фото pixabay.com

Бывший председатель Купинского райсуда Новосибирской области Тамара Кошлак лишена неприкосновенности, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на возбуждение в отношении неё уголовного дела.

7 февраля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрела ходатайства председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о снятии неприкосновенности с шести судей, в том числе Тамары Кошлак — экс-председателя Купинского райсуда Новосибирской области.

Напомним, она оказалась замешана в скандале, связанном с бывшим мировым судьёй города Оби Татьяной Лисиной (Антоновой), и стала подозреваемой в превышении полномочий.

Следователь доказала, что Кошлак действительно воспользовалась своим должностным положением, и члены ВККС дали СК добро на привлечение экс-председателя к уголовной ответственности.

Напомним, ранее в превышении полномочий обвинили бывшего председателя Новосибирского областного суда Римму Шатовкину. По версии следствия, летом 2018 года она предупредила сотрудников регионального правительства о готовящемся обыске дома у чиновника, проходящего по делу о растрате в особо крупном размере.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
суд
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