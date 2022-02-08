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экономика

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+

Фото «Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+
Фото «Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+, прогноз – стабильный.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, агентство положительно оценило ведущие позиции ВТБ Капитал в качестве оператора на рынке РЕПО, организатора размещений на рынках долгового и акционерного капитала, лидера среди консультантов по сделкам слияний и поглощений. Отсутствие концентрации доходов компании на крупнейших клиентах, высокий уровень диверсификации вложений и достаточности собственных средств также стали позитивными факторами, которые способствовали подтверждению рейтинга ВТБ Капитал на уровне ruAA+. Умеренно положительное влияние на рейтинг оказали показатели текущей и «стрессовой» ликвидности. Кроме того, в блоке оценки бизнес-рисков «Эксперт РА» отметил высокий уровень организации, регламентации и практики управления рисками.

«Принимая решение о присвоении рейтинга, агентство «Эксперт РА» оценивает компанию по множеству показателей, определяющих финансовую надёжность и устойчивость, включая как операционную деятельность, так и управление рисками и общую стратегию развития. Поддержание рейтинга на столь высоком уровне – это амбициозная задача, и мы рады, что ежедневная работа команды ВТБ Капитал позволяет нам удерживать высокие позиции в рейтинге и быть надёжным партнёром для наших клиентов», – рассказал генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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