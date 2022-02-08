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общество

Глыба льда убила 29-летнего дворника рядом с домом

Фото Глыба льда убила 29-летнего дворника рядом с домом
Фото Глыба льда убила 29-летнего дворника рядом с домом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

7 февраля наледь упала с крыши на голову 29-летнему дворнику – мужчина умер на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.

В понедельник, 7 февраля, в Санкт-Петербурге глыба льда упала с крыши дома на голову 29-летнему дворнику. Мужчина скончался на месте от полученных травм, инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на «Невские Новости».

Инцидент произошёл рядом с жилым домом № 94 на Большом Сампсониевском проспекте. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, они обнаружили, что лёд продолжал падать с жилого здания. Для сохранения безопасности спасатели самостоятельно сбили оставшуюся наледь.

По данным источника, после удара 29-летний дворник какое-то время двигался, однако спасти мужчину не успели.

Напомним, ранее в Новосибирске парень переоделся в дворника для ограбления и напал на прохожего. Мужчина рассказал, что незнакомец напал на него со спины и попытался отобрать сумку. По словам пострадавшего, украсть парень ничего не смог, но в итоге сумел скрыться.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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