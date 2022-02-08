Гостиницу «Турист» в Новосибирске не успеют сдать к МЧМ-2023

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Анатолий Локоть рассказал о реконструкции площади Карла Маркса в Новосибирске.

В Новосибирске планируют достроить гостиницу «Турист» на площади Карла Маркса до конца 2022 года, однако здание не успеют ввести в эксплуатацию к МЧМ-2023. Об этом на выездном совещании с участием мэра Анатолия Локтя заявил собственник гостиницы Валерий Кокорин.

Локоть отметил, что достройка гостиницы «Турист», а также благоустройство площади и проспекта Карла Маркса связаны с проведением МЧМ-2023.

«В прошлом году у нас возникли трудности с финансированием, потому что был рост цен на комплектацию, материалы, металл и так далее. Всё это привело к удорожанию строительства, но у нас в городе это происходит повсеместно. Тем не менее стройка идёт и следующее выездное совещание мы планируем провести в марте уже внутри гостиницы, когда пойдут отделочные работы», – заявил градоначальник.

Также Валерий Кокорин объяснил, что рядом с объектом планируют разбить небольшой сквер, сделать парковку, а внутри гостиницы – сделать вход и выход из метро.

«Мы всё выполняем и делаем, несмотря на объективные сложности. Мы к концу года этот объект [гостиницу – прим.ред.] в первую очередь должны закончить. С ним идёт котлован под парковку, которую мы завершим через три месяца, после будем делать переход в метро, и к осени здесь появится сквер», – сообщил владелец гостиницы Кокорин.

Отметим, что на данный момент на объекте полностью закончили монтаж каркаса здания, системы вентиляции, дымоудаления и стояки внутренней системы электроснабжения. В ближайшее время будут завершены работы по монтажу трубной разводки системы пожаротушения, параллельно строители выполняют внутренние работы помещений складов, монтаж лифтового оборудования и не только.

В рамках подготовки к МЧМ-2023 также планируется реконструкция всей площади и проспекта Карла Маркса. Мэр Анатолий Локоть рассказал, что здесь планируют убрать «ларёчный хаос», а также благоустроить территорию. Однако глава города уточнил, что до конца года не все объекты будут завершены. В частности, ДК «Сибсельмаш», к строительству которого ещё не приступили.

«Проект строительства гостиницы «Турист» потянул за собой окончательно благоустройство всей площади Маркса. Однако дальнейшие работы будут завершены после чемпионата мира, ведь мы с вами продолжим жить в Новосибирске и после», – отметил Локоть.