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экономика

Количество контейнерных поездов, отправленных из Новосибирской области, в январе увеличилось на 14,6 %

Фото Количество контейнерных поездов, отправленных из Новосибирской области, в январе увеличилось на 14,6 %
Фото Количество контейнерных поездов, отправленных из Новосибирской области, в январе увеличилось на 14,6 %

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В январе 2022 года со станций Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области сформировано и отправлено 118 контейнерных поездов, что на 14,6 % больше, чем в январе прошлого года.

Формирование контейнерных поездов позволяет сократить время доставки грузов почти в два раза в сравнении со сборными грузовыми составами. Высокая скорость доставки достигается за счёт того, что поезд полносоставный и идёт от станции отправления до станции назначения без дополнительных операций на промежуточных станциях.

Отметим, что в прошлом году с железнодорожных станций Новосибирской области отправлено 1 404 контейнерных поезда, что на 6,1 % больше, чем в 2020 году. В том числе 177 контейнерных поездов в Китай через пограничные переходы Локоть, Забайкальск и Наушки. Ещё 569 поездов отправлены через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока, 658 поездов – на станции восточного и западного полигонов железных дорог, а также на станции Западно-Сибирской магистрали.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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