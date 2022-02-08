Le Lus de La France: новосибирская сеть химчисток оказывает услуги по самым современным технологиям

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Популярная в Новосибирске сеть экспресс-химчисток и прачечных самообслуживания Le Lus de La France сегодня использует самые актуальные технологии и новейшее оборудование, полностью соответствующее всем экологическим требованиям.

В 2020 году сетью было запущено бесплатное мобильное приложение по принятию и доставке вещей в Новосибирске.

Для того чтобы оформить заказ, нужно скачать мобильное приложение и заполнить простую форму регистрации. Курьеры могут подъехать в любую точку города в удобное для вас время.

В приложении можно просматривать свою историю заказов, копить и тратить бонусы, связаться со службой поддержки, узнать о готовности заказа, первыми узнавать об акциях и новостях сети Le Lus de La France.

Компания предоставляет услуги по чистке всех видов изделий, химчистку одежды, аквачистку и утюжку, а также гарантирует высокое качество обслуживания по самым выгодным ценам.

Химчистки Le Lus de La France можно найти по адресам:

ТРК «Голден Парк», ТРЦ «Аура», ТРК «Сибирский Молл», «Бахетле» на Нарымской, ТРК «Мега», ТРЦ «Ройял Парк», ТД «Горский», Гипермаркет «Лента» на Гусинобродском шоссе г. Новосибирска.