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«Метр квадратный» запускает собственные медиа о рынке недвижимости

Фото «Метр квадратный» запускает собственные медиа о рынке недвижимости
Фото «Метр квадратный» запускает собственные медиа о рынке недвижимости

Фото pixabay.com

Экосистема недвижимости «Метр квадратный», проект группы ВТБ, запустила онлайн-журнал о рынке недвижимости. Издание «М2 Медиа» содержит шесть разделов, в которых читатели смогут найти рекомендации и подробные инструкции экспертов о том, как продать, купить, сдать или обустроить жильё.

Цель «М2 Медиа» – помочь читателям разобраться во всех вопросах недвижимости. Авторы пишут статьи вместе с экспертами и юристами «Метра квадратного». Материалы журнала помогают разобраться в конкретных вопросах и нюансах или являются инструкцией к применению в сложных ситуациях. Во многих из них есть не только советы от юристов, прямые ссылки на нормативные акты, но и готовые шаблоны документов, которые можно скачать и адаптировать под себя.

Сейчас в журнале шесть разделов: «Выбор», «Покупка», «Продажа», «Сделка», «Ремонт» и «Жизнь». Названия отражают соответствующий этап на пути работы с недвижимостью. Выгодно ли покупать квартиру на стадии котлована, когда сделку могут оспорить и что делать, чтобы этого не случилось, как безопасно передать деньги за квартиру – ответы на эти и многие другие вопросы читатели найдут на страницах «М2 Медиа».

«Главная цель нашей деятельности – помогать профессиональным участникам рынка и частным лицам быстро и безопасно решать вопросы с недвижимостью. Востребованность наших сервисов постоянно растёт. Так, в 2021 году объём сделок, проведённых через платформу, превысил 1 триллион рублей. Запуск собственных медиа – закономерный шаг в контексте дальнейших масштабных планов по развитию экосистемы недвижимости. Мы хотим, чтобы в «М2 Медиа» люди смогли найти все ответы на вопросы, связанные с недвижимостью. Большое внимание мы уделяем качеству материалов – важно, чтобы они были не только экспертными, но и доступными для понимания широкой аудитории. В скором времени планируем добавить развлекательный и интерактивный контент, пробовать новые форматы: личные истории, видеоинструкции, подкасты», – рассказывает генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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