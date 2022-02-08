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На соревнованиях «Лыжня России» можно будет выполнить нормы комплекса ГТО

Фото На соревнованиях «Лыжня России» можно будет выполнить нормы комплекса ГТО
Фото На соревнованиях «Лыжня России» можно будет выполнить нормы комплекса ГТО

Фото предоставлено МАУ «Стадион»

12 февраля на лыжной базе имени Алика Тульского в рамках проведения забега «Лыжня России» у желающих будет возможность выполнить нормы ГТО.

По данным Центра тестирования ВФСК ГТО, на площадке можно будет сдать несколько нормативов: сгибание/разгибание рук в упоре лёжа, рывок гири 16 кг, наклон вперёд из положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине.

Как рассказал руководитель Центра ВФСК ГТО в Новосибирске Антон Попов, всем соревнующимся на «Лыжне России», предъявившим номера участника, будет засчитано испытание «Бег на лыжах».

Для участия при себе необходимо иметь УИН (уникальный идентификационный номер). Получить его можно пройдя регистрацию на сайте www.gto.ru.

В этом году из-за пандемии коронавируса на старты «Лыжни России» выйдут только взрослые участники (18 лет и старше).

Торжественное открытие состоится в 11:40, старт забега на 5 км – в 12:00, старт на дистанцию 2023 м – в 12:10, старт забега на 10 км – в 12:30. Каждому участнику соревнований по традиции вручат сувенирную продукцию Минспорта России: шапочку и нагрудный номер (номер-майка). Номера планируют выдавать во время работы комиссии по допуску на местах регистрации.

Шапочки участники получат в день соревнований, 12 февраля, на лыжной базе.

Справки по телефонам: 305-47-08, 8 (913) 917-10-75.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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