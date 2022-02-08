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Новикомбанк поддерживает промышленность страны

Фото Новикомбанк поддерживает промышленность страны
Фото Новикомбанк поддерживает промышленность страны

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, оказывает финансовую поддержку ведущим промышленным предприятиям страны. Более 40 соглашений, заключённых банком в 2021 году на международных выставках и форумах, находятся сейчас в стадии реализации. Особое внимание финансовая организация уделяет проектам, направленным на производство перспективных летательных аппаратов гражданской авиации, развитие отечественного судостроения и поддержку социальных объектов в рамках национальных проектов.

В прошедшем году Новикомбанк традиционно активно участвовал в таких крупнейших международных форумах, как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Авиасалон МАКС-2021, «Армия-2021», Иннопром и другие. В ходе этих знаковых для промышленности России мероприятий банк заключил десятки соглашений с ведущими производственными компаниями на общую сумму более 300 млрд рублей. При поддержке финансовой организации уже реализуются крупные проекты, направленные на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения, достижение целей национальной программы «Развитие здравоохранения», диверсификацию промышленности и внедрение новых технологий на предприятиях.

При заключении контрактов Новикомбанк применяет уникальный алгоритм взаимодействия с партнёрами, при котором сопровождение проектов проходит полный цикл: от начальной стадии до закрытия сделки. Опорный банк российской промышленности выступает в роли «генерального конструктора» комплексного предложения, объединяющего все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала и меры господдержки. Предприятиям предоставляются кредиты по льготной ставке на воплощение проектов диверсификации, развитие экспорта, цифровой трансформации, досрочного завершения контрактов по созданию объектов капитального строительства.

«Новикомбанк оказывает всестороннюю поддержку своим ключевым корпоративным клиентам в решении задач по реализации высокотехнологичных проектов. В 2021 году в рамках промышленных форумов и выставок банк заключил ряд значимых соглашений, каждое из которых уже стало драйвером для развития инновационного потенциала предприятий. Наши эксперты просчитывают риски, оценивают формат финансирования конкретного проекта в актуальных условиях и предлагают наиболее выгодную финансовую модель с внедрением мер господдержки на всех стадиях производственного цикла», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

промышленность
Новикомбанк
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