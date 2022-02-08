Новосибирцев предупредили о росте цен на продукты до 25 %

Сиб.фм
Производители напитков, молочной продукции, детского питания и сахара заявили о повышении цен на свою продукцию.
Российские торговые сети получили предупреждения о росте цен на продукцию крупнейших производителей продовольственных товаров. Цены вырастут на 8-25 %, сообщили СМИ.
Соса-Соlа, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и другие крупные производители напитков уведомили торговлю о повышении стоимости своей продукции. Уже в феврале цены на напитки как в новосибирских, так и в других российских супермаркетах, вырастут на 8-25 %. Подорожают не только сладкие напитки, но и растительное молоко, а также кофе.
Ритейлеры рассказали «Известиям», что рост цен на продукцию производители объясняют подорожанием кофейных зерен, сахара, ростом тарифов на воду, газ, электроэнергию, а также введением обязательной маркировки питьевой воды.
Кроме того, на 10 % подорожает молочная продукция. По данным издания «Коммерсантъ», о росте цен заявила компания Danone, которая является одним из крупнейших производителей молочной продукцией. Она выпускает товары под одноименным названием, а также продукты под марками «Простоквашино», «Активиа» и т.д. Рост цен компания объясняет повышением стоимости на экспортируемые молочные товары.
О повышении цен в феврале заявила компания-производитель детского питания «Прогресс», которая выпускает товары под брендом «Фрутоняня». В среднем рост стоимости таких товаров составит 15,5 %.
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