Партия «Новые люди» соберёт рабочую группу по проблемам обращения с отходами в Новосибирской области

Фото: «Новые люди»

Седьмого февраля в Законодательном собрании Новосибирской области прошёл круглый стол на тему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Его инициатором выступила партия «Новые люди» во главе с депутатом Дарьей Карасевой.

Участниками обсуждения стали представители регионального мусорного оператора, контролирующих органов, научного, предпринимательского сообщества, областные и городские депутаты. Речь шла как о возможном расторжении контракта с оператором «Экология-Новосибирск», так и о ближайшем будущем утилизации мусора в регионе.

Директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков обратил внимание, что из-за неправильной эксплуатации в 90-е годы левобережный полигон практически исчерпал свою ёмкость. Оставшихся площадей хватит примерно на полтора года. Выходом могут стать инвестпроекты на территориях полигонов, однако этому мешает действующее концессионное соглашение, которое фактически их закрыло.

«Наше предприятие располагает всеми необходимыми техническими и профессиональными ресурсами, чтобы выполнять те функции, которые сейчас возложены на “Экологию-Новосибирск”. Как город скажет, так и будем делать», – добавил Андрей Зыков.

Особый интерес вызвало выступление руководителя Центра трансфера технологий Института теплофизики СО РАН Людмилы Перепечко. Она рассказала о перспективах автоматической сортировки мусора на основе искусственного интеллекта и плазменной переработки отходов. По её словам, эти технологии Новосибирск может производить своими силами. Способствовать этому может создание Экотехнопарка, который стал бы визитной карточкой региона. Людмила Перепечко призвала разработать программу рекультивации полигонов и провести всестороннюю экспертизу действующих программ переработки отходов в области.

Её поддержали депутаты, предложив взять в штат МинЖКХ специалистов, которые бы занимались формированием картины будущего по обращению с ТКО.

В завершение работы круглого стола представитель МинЖКХ Московской области рассказал об опыте своего региона по формированию у граждан культуры раздельного сбора мусора, оцифровке всех мусорных площадок и созданию тепловой карты их загрузки. Он также акцентировал внимание на том, что для реализации реформ необходимы большие денежные инвестиции и участие бизнес-сообщества.

«Проблема обращения с твёрдыми коммунальными отходами очень актуальна для Новосибирской области. Об этом недавно говорил и губернатор Андрей Травников в своём отчёте. Считаю, что наш круглый стол удался, но главное сейчас не разойтись с чувством выполненного долга. Поэтому партия “Новые люди” будет инициировать создание специальной рабочей группы, в которую войдут представители власти, науки, бизнеса – мы выступаем за комплексный подход. Безусловно, учтём опыт других регионов, обязательно пригласим московских коллег», – отметила депутат Дарья Карасева.