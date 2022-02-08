Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Шесть двоек принесут великие перемены: рассекречено предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года

Фото Шесть двоек принесут великие перемены: рассекречено предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года
Фото Шесть двоек принесут великие перемены: рассекречено предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года

Фото: pixabay.com

Всё ближе и ближе становится одна из обсуждаемых дат 2022 года. Многие ясновидящие предсказывали, что февраль будет тяжёлым и дата 22.02.2022 станет настораживающей. О чём предупреждала Ванга в преддверии этой даты – в материале Сиб.фм.

Предсказание известной провидицы Ванги было расшифровано болгарскими учёными. Согласно пророчеству, в 2022 году учёные найдут новый вирус в Сибири.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – сказано в предсказании.

Фото Шесть двоек принесут великие перемены: рассекречено предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года 2

Помимо тяжёлой болезни, Ванга говорила и о других бедах, с которыми придётся столкнуться человечеству.

Так, она говорила о том, что в новом году многие люди будут мучаться от жажды. Ясновидящая предсказывала недостаток питьевой воды во многих городах мира. А жители Индии могут столкнуться с голодом из-за аномальной жары.

Фото Шесть двоек принесут великие перемены: рассекречено предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года 3

С точки зрения нумерологии, новый 2022 год обещает быть сложным, ведь в каждом его месяце будет по пять двоек. Самыми тревожными будут 22.02.2022 и декабрь следующего года.

Кроме того, болгарская провидица говорила о том, что лидеры двух государств пожмут друг другу руки и в состав России вернутся некоторые славянские державы.

Фото Шесть двоек принесут великие перемены: рассекречено предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года 4

По предсказанию Ванги, все те, кто отвернулся от России, должны вернуться в новом обличье. Также она утверждала, что Россия не свернёт с намеченного пути и в итоге станет могущественным государством.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», – нарекала Ванга.

Фото Шесть двоек принесут великие перемены: рассекречено предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года 5

Стоит отметить, что большинство предсказаний провидицы сбылись. Например, Ванга предсказывала такие события как распад СССР, теракт 11 сентября и Чернобыльскую катастрофу.

Ранее Сиб.фм писал о том, нумерологи раскрыли страшную правду шести двоек в дате 22 февраля 2022 года. Абсолютно зеркальная дата 22.02.2002: как магия шести двоек исполняет желания, а также индийский пророк Абигья Ананд предсказал сильнейший вирус в 2022 году.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
дата
февраль
Ванга
нумерологи
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11835
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
9216
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
9081
Кто из россиян получит по 10 000 рублей 7 февраля 2022 года
7584
Кто из россиян получит по 14 000 рублей 7 февраля 2022 года
6762
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
5838
Кто из россиян получит по 7000 рублей 4 февраля 2022 года
5807
В Генпрокуратуре РФ раскритиковали новосибирских силовиков за несчастные случаи на производстве