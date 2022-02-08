Шесть двоек принесут великие перемены: рассекречено предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года

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Всё ближе и ближе становится одна из обсуждаемых дат 2022 года. Многие ясновидящие предсказывали, что февраль будет тяжёлым и дата 22.02.2022 станет настораживающей. О чём предупреждала Ванга в преддверии этой даты – в материале Сиб.фм.

Предсказание известной провидицы Ванги было расшифровано болгарскими учёными. Согласно пророчеству, в 2022 году учёные найдут новый вирус в Сибири.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – сказано в предсказании.

Помимо тяжёлой болезни, Ванга говорила и о других бедах, с которыми придётся столкнуться человечеству.

Так, она говорила о том, что в новом году многие люди будут мучаться от жажды. Ясновидящая предсказывала недостаток питьевой воды во многих городах мира. А жители Индии могут столкнуться с голодом из-за аномальной жары.

С точки зрения нумерологии, новый 2022 год обещает быть сложным, ведь в каждом его месяце будет по пять двоек. Самыми тревожными будут 22.02.2022 и декабрь следующего года.

Кроме того, болгарская провидица говорила о том, что лидеры двух государств пожмут друг другу руки и в состав России вернутся некоторые славянские державы.

По предсказанию Ванги, все те, кто отвернулся от России, должны вернуться в новом обличье. Также она утверждала, что Россия не свернёт с намеченного пути и в итоге станет могущественным государством.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», – нарекала Ванга.

Стоит отметить, что большинство предсказаний провидицы сбылись. Например, Ванга предсказывала такие события как распад СССР, теракт 11 сентября и Чернобыльскую катастрофу.

Ранее Сиб.фм писал о том, нумерологи раскрыли страшную правду шести двоек в дате 22 февраля 2022 года. Абсолютно зеркальная дата 22.02.2002: как магия шести двоек исполняет желания, а также индийский пророк Абигья Ананд предсказал сильнейший вирус в 2022 году.