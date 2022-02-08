Сибиряк провалился в вентиляционную шахту с высоты 10 этажа и выжил

Фото Густаво Зырянова

Житель Красноярска провалился в вентиляционную шахту недостроенного 25-этажного дома и остался жив.

Молодой человек рухнул в шахту вентиляции недостроенного многоэтажного дома на Прибойной улице в Красноярске и остался жив, пишет «Проспект Мира».

Начальник поисково-спасательного отряда Дмитрий Тырцев рассказал порталу, что на стройплощадку сибиряк пришёл вместе со знакомым. Как именно он оказался в шахте (оступился или была другая причина) — неизвестно. Однако установлено, что падение произошло с высоты приблизительно 10 этажа из 25-ти.

Поскольку шахта была узкой, молодой человек смог упереться в стенки руками и ногами и не провалился вниз до конца. Выбраться ему помогли спасатели. Затем сибиряк был передан медикам.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом похожем несчастном случае на стройке. Но произошёл он не в Красноярске, а в Калининском районе Новосибирска. В шахту лифта в незавершённой многоэтажке провалился 46-летний рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте.