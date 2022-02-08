Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 4 детей в больнице под Новосибирском

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Уголовное дело возбуждено из-за смерти четверых детей в больнице в Новосибирской области.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четверых детей в больнице под Новосибирском. Об этом сообщили СМИ.

В Новосибирской области Следком возбудил уголовное дело по факту гибели четверых детей в центральной районной больнице Краснообска. Источники в правоохранительных органах рассказали, что дело открыто по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следственный комитет региона информацию о возбуждении дела подтвердил.

До этого проверку детского онкогематологического отделения больницы в Краснообске Новосибирской области начала прокуратура, сообщает ТАСС. По информации медиа, в медицинском учреждении погибли четверо детей из-за внутрибольничной инфекции.