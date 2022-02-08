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В Новосибирске продают элитный особняк с винным погребом и хаммамом за 50 миллионов

Фото В Новосибирске продают элитный особняк с винным погребом и хаммамом за 50 миллионов
Фото В Новосибирске продают элитный особняк с винным погребом и хаммамом за 50 миллионов

Агентство недвижимости N1.RU

В Новосибирске на продажу выставили элитный особняк в дачном поселке Кудряшовский. За дом с винным погребом и хаммамом владелец просит 50 миллионов рублей.

Под Новосибирском в дачном поселке Кудряшовский продается особняк с винным погребом, хаммамом и арочными окнами за 50 миллионов рублей. Объявление о продаже особняка опубликовано на сайте novosibirsk.n1.ru.

Двухэтажный особняк из кирпича площадью в 293 «квадратов» владелец продает за 50 миллионов рублей. Дом находится в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском. До охраняемого лесного участка от центра Новосибирска можно доехать за 25 минут.

Панорамные окна особняка выходят на густой лес, архитектура дома органично вписывается в ландшафт. Арочные окна сделаны в спальнях и ванной, что позволяет визуально расширить пространство и наполнить помещения естественным светом. Этажи в доме соединяются винтовыми и обычными лестницами. Мебели в особняке не очень много, владелец называет это индивидуальной особенностью интерьерного дизайна дома.

Согласно ипотечному калькулятору, если купить дом в ипотеку на 20 лет, ежемесячный платеж составит больше 375 тысяч рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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