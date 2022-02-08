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В Новосибирске разработали новое лекарство от коронавируса COVID-19

Фото В Новосибирске разработали новое лекарство от коронавируса COVID-19
Фото В Новосибирске разработали новое лекарство от коронавируса COVID-19

Фото pixabay.com

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске начали доклинические исследования нового препарата, перспективного против SARS-CoV-2.

Новосибирские учёные из Института цитологии и генетики СО РАН разработали новый противовирусный препарат, перспективный для лечения COVID-19. Он создан на основе специальным образом модифицированного рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда и в настоящее время проходит доклинические исследования, пишет «Наука в Сибири».

«На сегодняшний день проведён первый пласт доклинических исследований противовирусной активности интерферона-лямбда против SARS-CoV-2. Выявлен широкий диапазон доз и определена его низкая токсичность», — рассказал завлабораторией патологии соединительной ткани ревматологического отделения ИЦиГ СО РАН, кандидат медицинских наук Максим Королёв.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о препаратах, которые можно использовать для лечения коронавируса уже сегодня. Ознакомиться с перечнем, составленным Минздравом РФ, можно в материале по ссылке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

учёные
Новосибирск
коронавирус
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