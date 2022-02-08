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общество

В Новосибирске суд приговорил журналиста к условному сроку за мошенничество

Фото В Новосибирске суд приговорил журналиста к условному сроку за мошенничество
Фото В Новосибирске суд приговорил журналиста к условному сроку за мошенничество

Pixabay.com

В Новосибирске журналист Николай Сальников получил условный срок за мошенничество.

Новосибирский суд вынес приговор журналисту Николаю Сальникову, которого обвиняли в мошенничестве. Журналист получил два года условно и штраф в размере 50 000 рублей. Соответствующий приговор опубликован на сайте суда.

Центральный районный суд Новосибирска 8 февраля 2022 года признал Николая Сальникова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 4 статьи 159 УК РФ. Журналиста приговорили к лишению свободы условно сроком на 2 года, а также он обязан выплатить штраф в размере 50 000 рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

Гособвинение требовало приговорить журналиста к лишению свободы сроком на 2,5 года и назначить ему штраф в 200 тысяч рублей.

В своем последнем слове Сальников попросил об условном наказании и отметил, что во время работы журналистом помог многим людям, освещая остросоциальные темы.

Уголовное дело в отношении журналиста полиция возбудила весной прошлого года. Сальникова обвиняли в том, что он требовал 9 миллионов рублей у депутата горсовета за нераспространение компромата. Во время передачи денег журналиста задержала ФСБ. В августе он сбежал из-под домашнего ареста, однако его нашли и задержали.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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