В Новосибирской области в 2021 году ввели в эксплуатацию 19 долгостроев

Фото Максима Николаева

Новосибирская область в 2021 году достигла больших успехов в борьбе с долгостроями: в регионе было введено в эксплуатацию почти 20 проблемных домов, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

2021 год стал для Новосибирской области успешным в плане решения проблемы долгостроев, считает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В регионе сдали в эксплуатацию 19 проблемных домов, а более 4 тысяч обманутых дольщиков были восстановлены в правах, отметил эксперт.

Ещё один хороший показатель прошлого года — общий объём введённого жилья. По итогам 11 месяцев в области ввели 1,838 млн кв. м жилья, а если взять в расчёт Новосибирск, то все 2,25 млн. Учитывая, что планка в 2 млн в регионе превышалась всего трижды (в 2014, 2015 и 2016 гг.), это прекрасный результат, подчеркнул аналитик.

Больше квартир в Новосибирской области вводили за год только в 2015-м, когда был установлен абсолютный рекорд: 2 млн 585 тыс. «квадратов».

Возвращаясь к вопросу долгостроев, можно вспомнить, что два проблемных дома в Новосибирске в 2021-м были сданы непосредственно перед Новым годом. На их завершение инвесторы выделили в общей сложности 160 млн рублей.

Несмотря на позитивные изменения, Новосибирская область по-прежнему входит в антирейтинг регионов-лидеров по числу долгостроев и обманутых дольщиков. По мнению Николаева, на полное решение проблемы потребуется минимум пять лет.