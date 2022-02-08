В Новосибирской области выбрали деревни и сёла для проведения 4G-связи

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Стало известно, в каких деревнях и сёлах на территории Новосибирской области в 2022 году появится 4G-связь.

На портале «Госуслуги» появился список малонаселённых пунктов Новосибирской области (с количеством жителей от 100 до 500 человек), куда в рамках программы «Цифровая экономика РФ» в 2022 году проведут связь стандарта 4G (LTE). Всего в него вошли 45 сёл, деревень и посёлков, за которые отдали голоса граждане.

По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, до конца года в области планируют полностью завершить проект по обеспечению жителей голосовой сотовой связью и устойчивым мобильным интернетом.

«Ещё одна задача 2022 года — подключение домохозяйств к интернету с помощью оптоволокна. За счёт федеральных проектов в населённый пункт или в социально значимый объект проводится проводной интернет. Затем с помощью наших региональных проектов мы доводим «оптику» уже до домохозяйств — таким образом решается проблема «последней мили», — добавил глава Минцифры региона.

Напомним, в 2021 году сеть 4G появилась в 75 посёлках Новосибирской области. Более 100 тысяч жителей получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости в среднем в 10 раз быстрее, чем прежде.