В России дети смогут регистрироваться на Госуслугах с 14 лет

Pixabay.com

В России дети с 14 лет смогут сами зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Несовершеннолетним детям разрешат самостоятельно регистрироваться на портале Госуслуг. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Подростки, достигшие 14-летия, смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале Госуслуг. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации разрешит несовершеннолетним детям регистрироваться на Госуслугах без разрешения родителей, передает портал sova.info.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что такое решение направлено на то, чтобы упросить процесс пользования порталом Госуслуг. Самостоятельная регистрация детей на портале позволит избавить несовершеннолетних и их родителей от необходимости посещать инстанции и собирать документы.

С помощью личной учетной записи подростки смогут заходить в электронный дневник, узнавать информацию о поступлении в учебное заведение, а также оформлять заявки на подработку во время каникул.