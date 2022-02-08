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Выходной 23 февраля: как будем работать в День защитника Отечества – разъяснения Минтруда

Фото Выходной 23 февраля: как будем работать в День защитника Отечества – разъяснения Минтруда
Фото Выходной 23 февраля: как будем работать в День защитника Отечества – разъяснения Минтруда

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Официальный государственный праздник – День защитника Отечества – состоится 23 февраля. В этом году он выпадает на среду и не будет сопровождаться длинными выходными. Однако другие праздники превратятся в длинные выходные целых пять раз.

В 2022 году 247 рабочих и 118 выходных дней согласно производственному календарю выходных и праздничных дней, утверждённому Правительством РФ.

В феврале выходные и праздничные дни определяются на основании статьи 112 Трудового кодекса РФ. В зависимости от того, на какое число выпадает дата торжества, решается, сколько будет дней отдыха. Если событие выпадает на выходной – он переносится на будний день.

Фото Выходной 23 февраля: как будем работать в День защитника Отечества – разъяснения Минтруда 2

Так, в самом коротком месяце года праздником, закреплённом в упомянутом кодексе, является только День защитника Отечества 23 февраля. Число выпадает на будний день, поэтому на другой день выходной не переносится. 22 февраля объявляется сокращённым рабочим днём, поэтому работодатели должны отпустить своих сотрудников на час раньше положенного.

Фото Выходной 23 февраля: как будем работать в День защитника Отечества – разъяснения Минтруда 3

Таким образом, в феврале 2022 года будет девять выходных:

  • 5–6 февраля (выходные);
  • 12–13 февраля (выходные);
  • 20–21 февраля (выходные);
  • 23 февраля (День защитника Отечества);
  • 26–27 февраля (выходные).

Длинные выходные наступят уже в марте: отдыхаем с 6 по 8 число из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта).

Фото Выходной 23 февраля: как будем работать в День защитника Отечества – разъяснения Минтруда 4

Майские каникулы начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Следующие длинные выходные с 11 по 13 июня, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Ранее Сиб.фм опубликовал график магнитных бурь на февраль 2022 года – самые опасные дни для гипертоников. Как отдыхаем в 2022 году: производственный календарь, сокращённые дни и перенос выходных, а также напомним, что из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах майские праздники проходили без перерыва.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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