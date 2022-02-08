Жители Новосибирска увеличили свои вложения в негосударственную пенсию в 4,5 раза

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Аналитики СберНПФ подвели итоги продаж индивидуальных пенсионных планов (ИПП) за 2021 год. Согласно их данным, за прошлый год объём средств, вложенных клиентами из Новосибирска в ИПП, вырос в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом.

В общем за прошлый год новосибирцы вложили в программу долгосрочных накоплений по новым и старым договорам 120 млн рублей. Это превышает аналогичные показатели 2020 года в 4,5 раза. Большую часть инвестиций вложили клиенты, открывшие ИПП в 2021 году.

Среди всех жителей России за январь – декабрь 2021 года были заключены почти 65 тыс. новых договоров по ИПП или на 40 % больше показателей 2020 года.

Клиенты высоко оценили цифровые возможности Сбера: количество новых договоров, заключённых на сайте СберНПФ и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», за год выросло на 4 %. Всего на цифровых площадках Сбера сегодня заключается 40 % договоров по ИПП.

Росту интернет-продаж способствовали онлайн-сервисы, которые активно развивает фонд. В начале 2021 года была запущена цифровая «Пенсионная витрина», которая показывает пользователям размер их персональной пенсии на текущий момент, при этом мотивируя клиентов позаботиться о своём финансовом будущем самостоятельно.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, россияне стали ответственнее подходить к выбору инвестиционных продуктов и особенно ценят качество сервиса и удобство услуг. На цифровых площадках банка заключается 40 % договоров по индивидуальным пенсионным планам. В процессе цифровизации пенсионные продукты стали более понятными. Россияне активно подключают ИПП, считая его надёжным инструментом для долгосрочных накоплений. Так, всё больше людей осознают необходимость вложений на перспективу.

Генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий полагает, что продажи пенсионных программ в мобильном приложении это своего рода термометр, отображающий интерес россиян к пенсионным сбережениям. Сегодня интерес этот очевиден: если в 2020 году первоначальный взнос на индивидуальные пенсионные планы составлял 4 тыс. рублей, то теперь он достигает 10 тыс. рублей. Интересно, что более трети клиентов с ИПП это люди 25-34 лет.

Индивидуальный пенсионный план позволяет не только откладывать деньги на жизнь после выхода на пенсию, но и помогает приучать себя к финансовой дисциплине. «Если регулярно откладывать деньги, начиная с 30-35 лет, можно практически не потерять в доходах после выхода на пенсию. Средний чек по договору ИПП среди новосибирцев составляет 1,2 тысячи рублей в месяц», – отмечает заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова.