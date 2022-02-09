Более 2000 деревьев планируют высадить железнодорожники в Новосибирской области до конца года

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В текущем году железнодорожники в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология» планируют высадить более 2000 саженцев деревьев в Новосибирской области.

Также в рамках реализации плана экологических мероприятий Западно-Сибирской железной дороги в регионе продолжаются работы по строительству шумозащитного экрана вдоль 1-го главного пути на станции Инская, что позволит снизить акустическое воздействие от инфраструктуры железной дороги.

Завершены строительно-монтажные работы по реконструкции локальных очистных сооружений сточных вод и канализационных сетей на станции Инская.

Отметим, что на магистрали в прошлом году уровень воздействия на окружающую среду от стационарных источников в Новосибирской области снизился на 11 % в сравнении с предыдущим годом. Сокращения выбросов в атмосферу удалось добиться за счёт рационального использования топливно-энергетических ресурсов, а также организационных и технических мероприятий.

Благодаря программе раздельного сбора вторичных ресурсов (бумаги, стекла и пластика) в прошлом году предприятия Новосибирского региона ЗСЖД передали в специализированные перерабатывающие организации 84,2 тонны вторсырья. Во вторичный оборот вовлечено более 84 % отходов производства.

В течение всего года на ЗСЖД реализуются различные природоохранные мероприятия, проводимые с целью улучшения экологической обстановки в Новосибирской области.