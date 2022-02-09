Бьюти-дайджест: бренд натуральной сибирской косметики BIO SNK делится самыми актуальными новинками сезона

Фото: BIO SNK

Эксперты компании BIO SNK обладают многолетним опытом разработки и производства уходовой косметики. В качестве контрактного предприятия бренд приобрёл бесценные знания при создании натуральной косметики в сотрудничестве с заказчиками, косметологами и опытными потребителями. По словам его основателей, с самого начала приоритетом компании был и остаётся натуральный состав, однако они внимательно следят за новинками в косметологии от учёных Академгородка, Кольцово и Медицинской академии наук в Новосибирске.

Сегодня Сиб.фм расскажет о новинках компании BIO SNK и самых интересных компонентах, содержащихся в них.

Сыворотка ботокс эффект

Главным действующим веществом сыворотки является пептидный миорелаксант SYN-AKE. Он имитирует последовательность аминокислот в молекуле яда храмовой гадюки. Благодаря своей структуре данный миорелаксант вызывает расслабление мышц лица, способствуя разглаживанию мимических морщин. За счёт поверхностного нанесения сыворотка не даёт эффекта «маски» как при инъекциях ботокса, сохраняя подвижность мышц.

Крем защитный с нуклеиновыми кислотами

Для повышения кожного противовирусного иммунитета в этом креме использована недавняя разработка института биоорганической химии СОРАН – комплекс высокополимерной РНК с олеиновой кислотой. РНК – это одна из важнейших макромолекул, содержащихся во всех клетках организма.

Молекулы РНК, попадая на кожу, воспринимаются клетками иммунной системы как некие вирусоподобные частицы, что способствует появлению иммунного ответа. Как следствие, организм учится бороться с вирусами.

Эликсир для роста ресниц и укрепления бровей

Волосяная луковица в норме производит до 4 волосков, однако при воздействии неблагоприятных факторов, а также возрастных изменений продуктивность луковиц снижается. Поэтому в эликсире содержится сразу два активных компонента – капиксил и трипептид меди.

Биомиметический, сигнальный пептид капиксил способен возвращать продуктивность волосяной луковицы, в результате чего количество волос увеличивается.

Трипептид меди – естественный компонент плазмы крови, активирующий жизнедеятельность и деление клеток, в особенности стимулирует выработку кератина волосяными луковицами, увеличивает количество волосяных луковиц, их метаболическую активность, в результате чего уменьшается выпадение волос, увеличивается количество волос и их толщина.

Благодаря инновационным компонентам косметика BIO SNK является уникальным продуктом для вашей красоты.

Ознакомиться с продукцией BIO SNK можно на сайте biosnk.ru.