День домового 10 февраля: как проверить, живёт ли в квартире домовой, и как задобрить барабашку

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Верующие христиане чтут память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день имеет и другие названия – Ефремов день, или День домового. Православные верят, что ни один дом не может стоять без его «хозяина» – домового.

Православные 10 февраля чтут память преподобного Ефрема Сирина. Святой жил в Месопотамии, в Римской империи в 4 веке. Согласно его собственной автобиографии, «наставление о Христе» он получил от родителей. Но в юности он отличался гневливым характером, часто затевал ссоры и даже сомневался в промысле Божием. Однажды с ним произошло важное событие, которое определило будущую жизнь.

Ефрем был несправедливо обвинён в краже овец и на 70 дней был заключён в тюрьму, где вместе с ним сидели другие ложно обвинённые люди. Молодой человек скорбел и недоумевал, почему ожидают суда невинные люди, и однажды ночью услышал голос, повелевший ему хорошенько вспомнить свои ранее совершённые поступки. Ефрем вспомнил, что однажды выпустил из загона корову бедняка, которую в итоге растерзали хищники. Когда он рассказал эту историю товарищам по несчастью, они тоже вспомнили о своих прошлых проступках, за которые не понесли наказания. Состоявшийся вскоре после этого суд оправдал всех невиновных и нашёл истинных виновников преступлений. Это так впечатлило Ефрема Сирина, что, выйдя из тюрьмы, он решил оставить мир и стать отшельником, удалившись в горы.

Большую часть времени будущий святой провёл в молитвах и трудах над толкованием священных писаний. Он оставил после себя 1 000 произведений. В своих трудах он защищал не только семейные ценности, но и общественные. Именно из его писаний люди узнали о том, что существует сила, защищающая дом. Святой первый описал того, кого сейчас называют домовым. Ефим говорил о том, что домовой является защитником от нечистой силы и помогает избавиться от неё. Если почитать его и не обижать, то он поможет владельцам жилья. Но если же разозлить его, то может и наделать пакостей.

Традиция приглашать домового в дом появилась от наших далёких предков. Для домового оставляли подарки во дворе – монетки, лоскутки, горбушки хлеба. А после вечернего приёма пищи для него на стол ставили еду.

В торжественную дату 10 февраля принято всячески ублажать домашнего духа. Специально для домового нужно оставлять миску с молоком и горшочек с кашей, обложив угощение. Раньше люди верили, что в полночь «хозяин» дома вылезет из-под печки, где он по преданиям обитает, попробует угощение, и после этого весь год будет добрым, смирным и услужливым.

Угощая домового, люди просили не вредить хозяйству, а, наоборот, помогать. Для этого произносили следующие слова:

«Дедушка домовой, прими угощенье, подношу с почтеньем!» Если же вы не просто делитесь пищей, но и хотите задобрить домашнего духа с благими намерениями, то что нужно говорить домовому, когда угощаешь подобным образом? Произносите такой текст: «Хозяин-батюшка, сударь-домовой, меня пожалуй да полюби, моё добро стереги, моё угощение прими и вина отпей из полной чаши».

Если же домового в этот день не угостить, то он превратится в лихого. И тогда в хозяйстве пойдёт всё наперекосяк: скот и домочадцы начнут болеть, все начинания будут заканчиваться провалом. Кроме того, чтобы угодить домовому, в жилище к этому дню наводилась абсолютная чистота. А женщины и девушки весь день стирали, шили и чинили прохудившиеся вещи, чтобы привлечь себе счастье.

Вечером 10 февраля рассказывали истории о домовом: о его проделках, характере и о встречах человека с ним. Считали, что в заботливой и дружной семье домовой живёт в согласии с хозяевами. Есть также примета, что если 10 февраля после обеда как можно чаще смотреться в зеркало, можно надолго сохранить молодость и красоту.

Важно помнить, что в этот день ни в коем случае нельзя убивать никаких насекомых – не только сверчков, но и тараканов, клопов и пауков, иначе можно навлечь на дом и домочадцев беды и несчастья. Кошек и других домашних питомцев тоже нельзя обижать в этот день – домовой накажет.

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